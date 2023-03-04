Лещук объяснил, почему, будучи вторым голкипером «Динамо», не уходит в другой клуб

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» объяснил, почему, будучи вторым вратарем «Динамо», не уходит в другой клуб.

— С точки зрения психологии уже достаточно тяжело. Начинаю замечать, что одни только тренировки надоедают — хочется видеть цель каждую неделю. Разговаривал и с руководством «Динамо», и со своим агентом. Еще пару лет назад надеялся, что вот-вот стану основным — только с каждым годом становится тяжелее находить в себе силы просто тренироваться. Но руководство видит во мне следующего основного вратаря. Надеюсь, это произойдет в скором времени. Контракт у меня до лета 2025 года. Дальше сидеть не хотелось бы. А хочется полноценно поиграть несколько сезонов, — и надеюсь, что в «Динамо».

— До 2025-го никуда дергаться точно не будете?

— Клуб отпускать не хочет, в том числе и в аренду, потому что, если что-то случается с Антоном (Шуниным, — Прим. И.Р.), нужно, чтобы вышел вратарь, в котором уверены. Все-таки сейчас мы не боремся за выживание, как пять лет назад. Цель — попадать в тройку, и необходим запасной вратарь, который будет не хуже основного. С одной стороны, понимаю клуб, с другой — хочу играть.

Я уже проделал такой путь, хочется стать основным вратарем именно здесь. Но думал о том, что, возможно, правильнее сделать шаг назад, чтобы потом несколько вперед. До конца этого контракта новый подписывать не буду.

— Были ли у вас раньше или в последние годы реальные варианты уйти?

— Разговаривал с «Нижним Новгородом», было предложение от «Урала». Но «Динамо» говорило «нет». Как бы я ни просил, чтобы меня на годик отдали; что, играя, я буду сильнее. И клуб был против, и тренеры.