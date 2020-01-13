Леонид Слуцкий: «За границей сильно изменился, но не терял связь с Россией»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «Медузе» отметил, что, работая за грааницей, не терял связь с Россией.

— Вы сильно изменились за то время, что провели вне России?

— Каждый человек, который живет в иной среде, он — хочешь или не хочешь — впитывает культурные, социальные, поведенческие (особенности), которые там приняты. Если ты хочешь интегрироваться, важно знать и культуру, и историю региона, и менталитет людей. Для тренера это очень важно. Поэтому, да, я сильно изменился, особенно, наверное, в плане поведения.

— Вам будет легко после трех лет жизни в Европе возвращаться в Россию?

— Я никогда не терял связь с Россией. В медийном плане я был крайне популярен и в Англии, и в Голландии, у меня было огромное количество интервью. И я всегда подчеркивал, что несмотря на огромное уважение к их странам, местному менталитету и требованиям, я — русский и очень этим горжусь. У меня так и не появилось там ощущения дома, все время было ощущение длинной командировки. Может быть, это связано с тем, что я уехал в достаточно зрелом возрасте, может быть, с менталитетом, потому что, как ни крути, мое детство и юность прошли в Советском Союзе, и это не могло не наложить свой отпечаток.