Леонид Слуцкий: "У сына, как у 14-летнего юноши, максимально завышенные ожидания, он мечтает покорить мир"

В гостях у "СЭ" побывал главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий. На прошлой неделе он несколько дней находился в Москве и, заехав в редакцию "СЭ", почти три часа беседовал с нашими журналистами.

– Ваш сын планирует сольную карьеру?

– Он безумно увлечен этой идеей. Я такой родитель, который поддерживает все его начинания. Мне казалось, что я как отец должен дать ему максимальное количество вариантов, из которых он что-то выберет: хоккей, футбол, теннис, плавание, единоборства. В конце концов понял, что сын выбирает то, о чем я даже не подозревал – экстремальный самокат, например. Сейчас мир изменился и классические представления о воспитании не очень работают.

Поэтому он сам выбирает, а я его поддерживаю в любом начинании. В целом понимаю, что он нормально учится и соответствует моим представлениям о морально-этических нормах человека. Я плохо разбираюсь в рэпе. И какого он уровня рэпер и будет ли им вообще, понятия не имею. У него, как у 14-летнего юноши, максимально завышенные ожидания, он мечтает покорить мир. Было бы странно, ели бы не было таких масштабных мечтаний. Сейчас сын публикует песни во ВКонтакте. Он крайне увлечен, но что из этого увлечения получится, не знаю. Никогда не буду просить кого-либо, условно Басту, болельщика ЦСКА, чтобы он посмотрел и оценил.

– Вы допускаете, что когда-нибудь вас будут называть папой суперрэпера?

– Мы недавно об этом говорили, это его мечта. У него псевдоним Leweight (Ливейт) – это производная от less weight, он парень не худенький, иронизирует. Он хочет, чтобы не про него говорили как о сыне тренера Слуцкого, а о Слуцком, что он – отец рэпера Ливейта. (Отдел футбола "СЭ")

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