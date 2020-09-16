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Леонид Слуцкий: У «Рубина» была плановая ротация. Мы не держали в уме матч со «Спартаком»

22:40
Леонид Слуцкий. Фото ФК "Рубин".
Леонид Слуцкий. Фото ФК "Рубин".
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после матча элитного группового раунда Бетсити-Кубка России против «Черноморца» (4:2).

«Я не помню, чтобы эта стадия Кубка, выездная игра, хоть раз складывалась легко, — цитирует Слуцкого официальный сайт клуба. — У хозяев поля всегда очень высокая мотивация, поддержка болельщиков, еще быстро забитый мяч. Поэтому, как мы и предполагали, матч сложился крайне сложно для нас. Можно хвалить соперников, можно говорить о шикарной атмосфере на стадионе, но факт остается фактом.

Нет, мы не держали в уме предстоящий тур РПЛ. То, что мы дали паузу некоторым футболистам, они просто еще не готовы играть в таком режиме, достаточно тяжелый перелет. Поэтому у нас абсолютно плановая ротация. Футболисты, которые сегодня вышли, это футболисты «Рубина», претендующие на место в стартовом составе".

В матче восьмого тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» примет «Спартак». Игра состоится 20 сентября. Начало в 16.30 по московскому времени.

Черноморец Н — Рубин

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-u-nas-byla-planovaya-rotatsiya

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