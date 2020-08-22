Леонид Слуцкий: «Сегодняшняя игра Дюпина стоит нескольких матчей на ноль»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от победы над ЦСКА в 4-м туре Тинькофф-РПЛ (2:1). Специалист похвалил вратаря Юрия Дюпина, который отразил несколько опасных ударов и был признан лучшим игроком встречи.

— Я рад, что мы имеем в составе такого сильного вратаря, — сказал Слуцкий в эфире «Матч премьер». — Юра был очень расстроен, что начало сезона проходило не так, как хотелось бы ему, потому что в том году он сыграл 13 матчей в сезоне на ноль. Это лучший показатель наряду с Беленовым. Вот в этом году мы пока еще ни разу на ноль не сыграли. Но то, как сегодня играл Дюпин, может быть, стоит нескольких матчей на ноль.