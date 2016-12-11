Леонид Слуцкий: "С кем я хотел разобраться на "Уэмбли"

После матча с "Тоттенхэмом" в рамках Лиги чемпионов в интернете появилось видео: по непродолжительной картинке видно, что Слуцкий рвется куда-то на трибуны "Уэмбли", что-то крича. Версий происшедшего было несколько. "СЭ" узнал мнение о конфликте с болельщиком от самого тренера.

Первая часть большой беседы обозревателя "СЭ" Юрия ГОЛЫШАКА с Леонидом Слуцким появится на сайте "СЭ" в 23.30