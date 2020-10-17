Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал игру команды в обороне в 11-м туре Тинькофф-РПЛ против «Краснодара» (1:3).

— Эпизод с попаданием мяча в руку Самошникова сложно анализировать и что-то сказать на этот счет. Грубейшая ошибка Бегича определила исход матча. Мне сложно что-то сказать. Мы сами проиграли эту игру, особенно это касается двух первых мячей.

Второй гол? Я не видел повтор эпизода, но вне зависимости от судейского решения, центральный защитник не может идти на своей половине поля в такой авантюрный дриблинг.