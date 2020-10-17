Леонид Слуцкий — об ошибке Бегича: «Центральный защитник не может идти в такой авантюрный дриблинг»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал игру команды в обороне в 11-м туре Тинькофф-РПЛ против «Краснодара» (1:3).
— Эпизод с попаданием мяча в руку Самошникова сложно анализировать и что-то сказать на этот счет. Грубейшая ошибка Бегича определила исход матча. Мне сложно что-то сказать. Мы сами проиграли эту игру, особенно это касается двух первых мячей.
Второй гол? Я не видел повтор эпизода, но вне зависимости от судейского решения, центральный защитник не может идти на своей половине поля в такой авантюрный дриблинг.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.