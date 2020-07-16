Леонид Слуцкий: «Не видел ни одного тренера в премьер-лиге, который ни на секунду не снимал маску»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог встречи 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (0:0).

— «Ростов» играет достаточно стабильно. Они играют неплохо первые 30-35 минут, потом у них заканчиваются силы и включаются морально-волевые качества, — цитирует Слуцкого сайт «Рубина». — Поэтому мы понимали, что надо не пропустить в первые 30 минут и дальше обязательно нагнетать высокий темп, форсировать атаки. Потому что функционально мы должны были концовку дожимать, плюс у нас есть большое количество замен. По сценарию все именно так и произошло, то есть «Ростов» доминировал первые 30 минут, концовка первого тайма осталась за нами и второй тайм мы создали гораздо больше моментов, но, к сожалению, не смогли их реализовать.

— Кварацхелия сегодня создал массу моментов. Почему не реализовал?

— Если бы игрок 2001 года рождения сам брал мяч, сам всех обыгрывал, сам же забивал, сам все делал... Хочется, конечно, иметь такого игрока в команде, и он собственно способен быть таким. Но не стоит забывать, что еще несколько месяцев назад он не был игроком стартового состава. А сегодня он выделяется и ярко проводит абсолютно все матчи. Следующий шаг, будем стараться, чтобы к этому еще добавилась и статистика.

— Левый фланг обороны в первом тайме проседал. Как вам Самошников?

— Я не увидел, что он особо проседал.

— С чем связана замена Макарова в перерыве?

— У него травма.

— Иван Игнатьев только за первый тайм не реализовал две хорошие возможности забить. Можно сказать, что после десятка матчей без голов у форварда проявляется неуверенность?

— У форварда проявляется неуверенность, если он один матч сыграл без голов.

— Леонид Викторович, вы заплатили уже несколько штрафов после возобновления чемпионата на сумму больше чем 150 тысяч рублей. Спрашивали ли вы в РПЛ за что вам дали хотя бы последний штраф на 100 тысяч? И если это из-за неправильного ношения маски, почему вы опять носили ее на подбородке?

— Потому что иначе ты не можешь быть участником процесса, подсказывать, вести игру. Я могу сказать, что эпизодически все тренеры эту маску снимают, надевают, снимают, надевают. Разница какая от того, что ты ее снял на все время или туда-сюда «натыляешь». Посмотрите все чемпионаты, никто из главных тренеров... Как ты можешь управлять игрой, подсказывать, кричать, энергетически выплескиваться, если у тебя закрыт рот? На мой взгляд, это вообще издевательский штраф и очень большой, в размере ста тысяч. Сказали надеть перчатки, мы надели, но маска... Я не знаю. Может быть, сделать так, что если ты сидишь на лавке — ты в маске, если ты выходишь подсказывать в техническую зону, ты можешь ее снять, чтобы подсказать что-то или сказать. Иначе практически невозможно. Я не видел ни одного тренера в премьер-лиге, который ни на секунду не снимал маску.