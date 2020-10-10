Леонид Слуцкий: «Краснодар» подтвердил свой уровень в квалификации Лиги чемпионов»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о том, как команда проводит паузу в чемпионате, связанную с матчами сборных, а также о подготовке к матчу 11-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром».
— После игры с «Ахматом» футболисты получили четыре выходных, вчера собрались на базе, провели тренировку, — приводит слова Слуцкого сайт «Рубина». — В целом, планируем очень продуктивно провести то время, которое у нас есть до матча в Краснодаре. В воскресенье одним днем слетаем в Екатеринбург на спарринг с «Уралом». В прошлую паузу на игры сборных «Урал» приезжал к нам в Казань, тот контрольный матч получился очень продуктивным и информативным. Сейчас мы летим туда с определенными задачами.
— Уже приступили к разбору игры «Краснодара» — будущего соперника в РПЛ?
— Понятно, что мы отсматриваем те матчи, которые они играют и в чемпионате, и в еврокубках. Я уже говорил, что «Краснодар» является одним из лидеров нашего футбола, команда укомплектована игроками высокого уровня, она играет в атакующий комбинационный футбол. «Краснодар» подтвердил свой уровень в квалификации Лиги чемпионов, пройдя в основной турнир. Так что будет непросто, но вместе с тем интересно для нашей молодой команды сыграть с таким статусным соперником. Время для подготовки еще есть.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-planiruem-produktivno-provesti-vremya-do-igry-v-krasnodare