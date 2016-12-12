Леонид Слуцкий: "Карпин - это космос"

– Среди ваших критиков выделяется предшественник в ЦСКА. Обижает такое?
– Я не разделяю критиков… Еще раз повторяю – кроме того случая с болельщиком, меня невозможно больно ударить извне. Изнутри – можно соплей перешибить. Потому что все это на очень оголенном нерве. А со стороны – хоть дубиной бейте, хоть чем. Мне абсолютно без разницы.
– Когда вы это поняли?
– Давно. У меня было три этапа. Первый – я читал всё. Ужасно расстраивался – если среди 100 комментариев было 90 хороших, а 10 плохих. Второй этап – не читал ничего. Третий – читаю всё, и вообще по барабану. Хорошее, плохое… Комментарии не изучаю – просто неинтересно. А статьи вообще не трогают. Могу оценивать уровень компетенции журналиста. Для себя. Не более.
– Кто сегодня лучший журналист?
– Не буду говорить! Некорректно! Я же со многими журналистами дружу. Просто для себя определил круг, с которым я общаюсь. Остальные мне не слишком интересны. Если б вы меня спросили, например, про экспертов – я бы ответил.
– Если можно.
– Валерий Георгиевич Карпин – это просто космос! Коль уж мне принадлежит фраза – то я могу ее использовать. На фоне тех экспертов и людей из мира футбола, которые пришли на телевидение, Валерий Георгиевич – это нереально высокий уровень. Всегда смотрю и слушаю оценки. Безумно интересно. Вот здесь могу оценить – человек, который находится на принципиально ином уровне. Остальные – плюс-минус, оценивать не желаю.
– Для меня это тоже стало большим открытием. А для вас? Или вы всегда знали, что Карпин – это космос?
– Да. Мы с ним общаемся.
Полностью интервью Слуцкого – скоро на сайте "СЭ"
foreverCSKAforever
Тренер, штампующий отечественные титулы один за другим, это космос!
19:05
ziggy1976
Валерон нашел себя. Лёне подтвердит.
19:01
dfrc
Браво Слуцкому !!!!! Оценил Карпина очень высоко!!!!
18:35
svens
Книга Слуцкого о Карпине " Тренер с соседней планеты"
18:32
Chrome
Валера, верим... как эксперту! :)))
18:30
pavelparis
жаль только, что космонавты без работы, а их клубы без Европы. А так да, уровень у них нереально высокий, глубоко копают
18:27
DanikOm
– Кто сегодня лучший журналист? Не буду говорить! Некорректно. Ну хорошо. Тот кто про меня хорошо пишет). С ними я и дружу
18:24
S.U.B.A.
Их и правда в космос давно пора отправить!Кому они здесь нужны?
18:14
баламошка
Валера - это святое.
18:08
Barnetta
fedland Ну вот и новый экипаж для отправки на МКС готов... +++
17:58
thunderclap
Карпин - это не космос, Карпин - это вселенная.
17:56
fedland
Ну вот и новый экипаж для отправки на МКС готов...
17:43
Новоуепинни
"– Кто сегодня – лучший журналист? – Не буду говорить! Некорректно!"------------- Че стесняться-то. Скажите как его зовут? РА- папарапарапапампам БИ-
17:41
Новоуепинни
"А статьи вообще не трогают" ---------- То ли дело книжки. "Тренер с соседнего двора" например. А статьи - пффф, эка невидаль
17:39
Dymanomashina
Леня, здесь не КВН, за сборную и Лигу Чемпионов отмываться долго придется.
17:34
Веефника
Космос с космосом не сходятся... Похоже, Карпина в Баварию приглашают
17:20
Веравалер
Да он и тренер не хуже. Не намного лучше, правда, к сожалению...
17:20
Hummel
А не стебётся ли?..
17:09