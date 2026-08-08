Слуцкий и Дзюба посетили матч «Локомотива» с «Акроном»

Бывший главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий и экс-форвард «Локомотива» и «Акрона» Артем Дзюба посетили матч между железнодорожниками и тольяттинцами в 3-м туре РПЛ.

Игра проходит на «РЖД Арене» в Москве. Слуцкого и Дзюбу показали в трансляции встречи.

55-летний тренер в начале августа покинул китайский «Шанхай Шэньхуа». 37-летний футболист с лета является свободным агентом после ухода из «Акрона».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.