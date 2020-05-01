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Леонид Слуцкий, Эдуард Безуглов и ученые Сколтеха — о жизни, спорте и допинге. Live — 1 мая

00:00

1 мая в 12.00 пройдет совместный прямой эфир «СЭ» и Сколтеха — «Выход из OUTа. Самоизоляция: Жизнь вне поля и лабораторий».

Спорт высших достижений и допинг. Какие факторы побуждают спортсменов использовать запрещенные препараты? Какие методы обнаружения допинга самые точные и надежные?

Поговорим! Гостями эфира станут главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, спортивный директор клуба Олег Яровинский, глава антидопингового комитета Всероссийской федерации легкой атлетики и врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов, а также специалист в области искусственного интеллекта профессор Сколтеха Юрий Костюкевич.

Модератор — Мария Маркова.

Смотреть трансляцию можно на YouTube-канале «СЭ».

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