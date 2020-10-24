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Леонид Федун: «Спартак» провел один из самых ярких матчей чемпионата. Ребята сделали все красиво"

22:23
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Владелец «Спартака» Леонид Федун остался доволен игрой команды в матче 12-го тура Тинькофф-РПЛ против «Краснодара» (3:1). Красно-белые благодаря осечке «Зенита» (1:2 с «Рубином») вышли на чистое первое место в таблице.

— Сегодняшняя игра против «Краснодара» была одним из самых ярких матчей чемпионата, ребята сделали все красиво, — цитирует sport24 Федуна. — Могу сказать, что в нашей команде формируется сплоченный коллектив, где новички наконец усилили нашу команду.

Рад, что «Спартак» вышел на чистое первое место, но впереди еще много туров и борьбы.

Краснодар — Спартак

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