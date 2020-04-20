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Леонид Федун: «С финансовой точки зрения аренда Шюррле — провал»

13:28
Андре Шюррле. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андре Шюррле. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение клуба не выкупать контракт полузащитника Андре Шюррле у «Боруссии».

Андре Шюррле.Жестко предъявлять Цорну за Шюррле нельзя. Рабинер — о решении «Спартака» не выкупать немца у дортмундской «Боруссии»

— Почему у Шюррле не получилось в «Спартаке»?

— Ну... У кого-то получается, а кого-то — нет. Ему просто не повезло.

— Дело в везении?

— Начал хорошо, потом получил одну травму, вторую травму, заболел... Так, к сожалению, бывает. К несчастью... Но он доказал, что качественный футболист.

— Это не провал трансферной политики?

— С финансовой точки зрения — провал. Скрывать тут нечего. Но в футболе всегда присутствует риск. Как я сказал выше, у кого-то получается, а у кого-то нет. (Виталий Айрапетов)

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