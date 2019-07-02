Леонид Федун: "Право голоса получат те, кто доказал свою лояльность рублем"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" рассказал, кто получит право голоса в клубе, когда его передадут болельщикам. Он уверен, что хаоса не будет.

– Вы же понимаете, что все закончится хаосом?

– Почему? У нас все хотят демократии, но считают, что без хорошего царя-батюшки, администратора, боярина все развалится! Ничего не развалится.

– Так нет примеров обратного.

– Испания живет по этим принципам, Германия.

– Но не Россия.

– Я верю в то, что изберут нормального руководителя. И он, находясь под давлением и критикой, будет рвать жилы, чтобы реализовывать весь потенциал клуба. В конце концов, болельщики участвуют только в выборах. Не они же определяют, кого ставить на поле.

Руководителя станут назначать болельщики, но он будет работать с теми же полномочиями, что и сейчас. Просто не я и не совет директоров будем выбирать президента. Что от этого поменяется? Да, болельщики смогут напрямую выбирать такие вещи, как, например, дизайн формы. Но в остальном управлять будет президент, которого выберут люди. Никакой анархии!

Просто болельщики сами поймут: если они выдвигают какие-то требования, которые наносят финансовый вред клубу, они вредят сами себе. Поэтому право голоса получат те, кто доказал свою лояльность хождением на стадион и рублем. Не какой-то блоггер, который в интернете ругает "Спартак", но сам ни разу не был на стадионе – а тот, кто реально тратит свои деньги. На эти деньги и будет существовать "Спартак". У нас уже сейчас более 20 процентов доходов формируют болельщики. По сравнению с другими клубами это много. (Дмитрий Зеленов)

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