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Леонид Федун: «Наши фанаты не сделали ничего подпадающего под уголовные статьи»

12:21
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ" Обращение Леонида Федуна.
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил «СЭ», почему он написал письмо на имя первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового с просьбой прекратить уголовное преследование болельщиков, которые в прошлую пятницу проводили команду в Тулу от «Открытие Арены».

Болельщики &laquo;Спартака&raquo; проводили команду на&nbsp;матч 23-го тура РПЛ против тульского &laquo;Арсенала&raquo;.На болельщиков «Спартака» завели уголовное дело. Вы серьезно?!

Фанаты использовали файера и ненадолго перегородили проезд, что стало поводом для возбуждения дела по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Позднее ряд участников акции были задержаны полицией.

— Написал письмо, потому что это уже не первый подобный инцидент в сезоне, — сказал Федун. — Вспоминаются ситуации с болельщиками «Спартака» в Ростове и Санкт-Петербурге. Не хотелось бы думать, что в их отношении существует какая-то предвзятость.

Надеюсь на торжество здравого смысла и соответствие законодательству. Наши фанаты не сделали ничего подпадающего под уголовные статьи, тем более аналогичные акции прошли в других городах и вопросов не вызвали. (Вячеслав Короткин)

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