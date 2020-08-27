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«Легкой победы в предстоящем бою». Шапи показал фото с Хабибом

13:12
Хабиб Нурмагомедов и Магомед-Шапи Сулейманов. Фото instagram.com
Хабиб Нурмагомедов и Магомед-Шапи Сулейманов. Фото instagram.com
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Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов опубликовал в Instagram фото с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее 31-летний российский боец посетил матч 2-го тура РПЛ между «быками» и «Локомотивом» (0:1).

«Хабиб Нурмагомедов, дай Аллаh тебе легкой победы в предстоящем бою, брат, и спасибо за советы», — написал Шапи в Instagram.

24 октября Хабиб проведет бой с американцем Джастином Гэтжи.

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