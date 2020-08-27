«Легкой победы в предстоящем бою». Шапи показал фото с Хабибом
13:12
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов опубликовал в Instagram фото с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Ранее 31-летний российский боец посетил матч 2-го тура РПЛ между «быками» и «Локомотивом» (0:1).
«Хабиб Нурмагомедов, дай Аллаh тебе легкой победы в предстоящем бою, брат, и спасибо за советы», — написал Шапи в Instagram.
24 октября Хабиб проведет бой с американцем Джастином Гэтжи.
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