«Легкой победы в предстоящем бою». Шапи показал фото с Хабибом

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов опубликовал в Instagram фото с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее 31-летний российский боец посетил матч 2-го тура РПЛ между «быками» и «Локомотивом» (0:1).

«Хабиб Нурмагомедов, дай Аллаh тебе легкой победы в предстоящем бою, брат, и спасибо за советы», — написал Шапи в Instagram.

24 октября Хабиб проведет бой с американцем Джастином Гэтжи.