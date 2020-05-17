По данным «СЭ», находящие за границей легионеры «Динамо» Филипп, Шиманьски, Хильемарк и Нжи, прилетят в Россию во вторник и среду.

Во вторник, 19 мая, готовится борт из Скандинавии, в котором помимо Хильемарка наверняка будут футболисты других российских клубов.

В среду — из Германии. Весьма вероятно, что в нем, кроме Филиппа, окажется и тренерский штаб «Спартака» во главе с Доменико Тедеско. (Константин Алексеев)