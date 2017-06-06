Лавров показал телефон с логотипом "Спартака" в ответ на вопрос о любимом клубе

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос на встрече со студентами в Калининграде о любимом футбольном клубе показал им мобильный телефон с логотипом "Спартака" на задней панели.
Во время встречи один из них задал вопрос о том, собирается ли министр иностранных дел посетить матчи предстоящего Кубка конфедераций и за какую футбольную команду он болеет.
– Вы серьезно спрашиваете, за кого я буду болеть на Кубке конфедераций?, – цитирует ТАСС Лаврова.
Студент уточнил, что спрашивал о том, за какой российский футбольный клуб болеет Лавров. Ранее политик неоднократно заявлял, что много лет болеет за "Спартак", но от ответа уходить не стал.
– Если вы отсюда увидите...", – сказал министр и продемонстрировал аудитории мобильный телефон с логотипом "Спартака".
Хряк
Серёга Лавров и его МИД САМЫЕ ЛУЧШИЕ. Серёга ШОЙГУ тоже лучший и его Армия. А этих либералов с экономического блока Димона надо не просто гнать поганой метлой, но и в лобешник накатить !!!
20:39 6 июня
bambey
горжусь тем что нас объединяет
20:32 6 июня
Platinum1991
Глава МИД РФ Сергей Лавров имеет полное право и мы за нашего министра ОЧЕНЬ РАДЫ! Желаем нашему дорогому министру иностранных дел Сергею Лаврову больших успехов на дипломатическом поприще, а футболистам Спартака желаем радовать Сергея Лаврова новыми победами и не огорчать его. Сергей Лавров ВЕЛИКИЙ человек и Спартаку надо об этом помнить каждую игру и радовать его победными результатами! Благодарим Сергея Лаврова за ОТЛИЧНУЮ службу России и всему нашему многонациональному народу. Сергей Лавров - наша всероссийская ГОРДОСТЬ! Молодец! Равнение на Сергея Лаврова!
19:49 6 июня
vlakar79
Настоящие мужики болеют только за Спартак!!!
18:55 6 июня