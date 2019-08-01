Ларссон проходит медосмотр в Москве и сегодня подпишет контракт со "Спартаком"

Форвард Йордан Ларссон в эти минуты проходит медосмотр в Москве. После его окончания 22-летний швед отправится в офис "Спартака" для подписания контракта.

До матча с "Динамо" в субботу игрок проведет лишь одну тренировку в составе своей новой команды – она состоится завтра. В пятницу же красно-белые официально презентуют и Андре Шюррле, и Ларссона.​

"СЭ" проведет трансляцию матча "Спартак" - "Динамо". Встреча состоится в субботу, 3 августа, начало - в 19.00.

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