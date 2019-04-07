Кварацхелия - в старте "Локо" на матч с "Зенитом"

"Локомотив" объявил состав на матч 22-го тура премьер-лиги против "Зенита". С первых минут встречу начнет полузащитник Хвича Кварацхелия.

Состав "Локомотива": Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Игнатьев, Баринов, Ант.Миранчук, Ал.Миранчук, Крыховяк, Кварацхелия, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Идову, Михалик, Лысов, Хеведес, Денисов, Тарасов, Жемалетдинов, Фернандеш, Тугарев, Смолов.

"Локомотив" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 38 очков. "Зенит", набрав 44 очка, на 1-м месте.

"Локомотив" - "Зенит": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 22-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)

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