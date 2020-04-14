Кварацхелия ногой забросил конфету в стакан

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия опубликовал новое видео в своем Instagram. 19-летний грузинский футболист ногой забросил конфету в стакан.

«Это по-настоящему или фейк?» — подписал видео Кварацхелия.

В текущем сезоне хавбек провел 19 матчей за «Рубин», забил два гола и сделал одну результативную передачу.