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Кварацхелия ногой забросил конфету в стакан

23:36
Хвича Кварацхелия. Фото instagram.com
Хвича Кварацхелия. Фото instagram.com
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия опубликовал новое видео в своем Instagram. 19-летний грузинский футболист ногой забросил конфету в стакан.

«Это по-настоящему или фейк?» — подписал видео Кварацхелия.

В текущем сезоне хавбек провел 19 матчей за «Рубин», забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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