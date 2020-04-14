Кварацхелия ногой забросил конфету в стакан
23:36
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия опубликовал новое видео в своем Instagram. 19-летний грузинский футболист ногой забросил конфету в стакан.
«Это по-настоящему или фейк?» — подписал видео Кварацхелия.
В текущем сезоне хавбек провел 19 матчей за «Рубин», забил два гола и сделал одну результативную передачу.
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