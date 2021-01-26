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Кузяев рассказал о несостоявшемся переходе в европейские клубы

13:44
Далер Кузяев. Фото ФК «Зенит»
Далер Кузяев. Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев рассказал о несостоявшихся трансферах в европейские клубы.

Футболист отметил, что разговоров об интересе к нему было много, но никто так и не сделал официального предложения.

«Я готов был пойти на понижение зарплаты, хотелось выучить другой язык, поиграть в другой атмосфере, испытать себя. В английском чемпионате пошел бы в любой клуб. В других лигах нужно было понимать больше деталей: что за команда, на каком она месте, чего от меня хочет тренер, на какой позиции собираются задействовать. Реальных предложений, наверное, было три-четыре», — цитирует Кузяева «Спорт день за днем».

Летом 2020 года у игрока истек срок контракта с сине-бело-голубыми. Спустя несколько месяцев стороны заключили новое соглашение

Дополнительная информация:

https://www.sportsdaily.ru/articles/daler-kuzyaev-menya-prodavali-v-evropu-dazhe-te-kogo-ya-ne-prosil-pomogat

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