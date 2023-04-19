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Сегодня, 14:29

Кузнецов: «К легионерам «Зенита» нет претензий. Они тянут команду вперед, дают результат»

Алина Савинова
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Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов заявил, что российским клубам больше не нужно приглашать легионеров среднего уровня.

«Сейчас такие времена, что нужно больше доверять нашим молодым футболистам, которые в резервных командах или сидят «на банке». Ну что сейчас? Мы в Европе не играем. Нужно «оббивать» ребят, пусть набираются мастерства рядом с футболистами хорошими, пока те еще остались. Сегодня у молодежи реальный шанс — надо дать ей игровую практику. Мы берем иностранцев зачем, объясните? У нас в приоритете чемпионат России», — приводит «РБ Спорт» слова Кузнецова.

Также он ответил на вопрос, есть ли претензии к легионерам «Зенита».

«А какие претензии? Они тянут команду вперед, дают результат и как люди в общении, думаю, нормальные. И могу показать финты молодым, чтобы те делали то же самое, повторяли. Ну, какие-то свои штучки, секреты в области техники», — добавил специалист.

На данный момент в составе «Зенита» играют десять легионеров. Петербургский клуб с 55 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kuznetsov-k-legioneram-zenita-net-pretenzij-tyanut-komandu-vpered-mogut-nauchit-chemu-to-molodezh/
Футбол
РПЛ
Дмитрий Кузнецов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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