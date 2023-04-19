Кузнецов: «К легионерам «Зенита» нет претензий. Они тянут команду вперед, дают результат»

Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов заявил, что российским клубам больше не нужно приглашать легионеров среднего уровня.

«Сейчас такие времена, что нужно больше доверять нашим молодым футболистам, которые в резервных командах или сидят «на банке». Ну что сейчас? Мы в Европе не играем. Нужно «оббивать» ребят, пусть набираются мастерства рядом с футболистами хорошими, пока те еще остались. Сегодня у молодежи реальный шанс — надо дать ей игровую практику. Мы берем иностранцев зачем, объясните? У нас в приоритете чемпионат России», — приводит «РБ Спорт» слова Кузнецова.

Также он ответил на вопрос, есть ли претензии к легионерам «Зенита».

«А какие претензии? Они тянут команду вперед, дают результат и как люди в общении, думаю, нормальные. И могу показать финты молодым, чтобы те делали то же самое, повторяли. Ну, какие-то свои штучки, секреты в области техники», — добавил специалист.

На данный момент в составе «Зенита» играют десять легионеров. Петербургский клуб с 55 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.