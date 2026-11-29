Кузнецов рассказал о причинах поражения ЦСКА от «Зенита»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе «Зенита» над армейцами (4:1) в матче 16-го тура РПЛ.

«У армейцев совершенно не было атаки. Очень плохой розыгрыш шел, выход из обороны был на низком уровне. «Зенит» старался накрывать высоко. И, конечно же, исход игры решили индивидуальные ошибки отдельных футболистов», — сказал Кузнецов «СЭ».

«Зенит» набрал 34 очка и поднялся на первое место в таблице РПЛ. ЦСКА остался пятым с 26 очками.

В следующем туре «Зенит» 5 декабря примет «Балтику», а ЦСКА в этот же день в гостях сыграет с «Родиной».