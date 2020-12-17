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Кузнецов прокомментировал исключение форварда ЦСКА Шкурина из сборной Белоруссии

15:38
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Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что Илья Шкурин исключен из состава сборной Белоруссии и лишен льготы по отсрочке воинской службы.

— Пусть они сами занимаются своим футболистом. Если он нужен им, то пусть бьются за него. А то, что его из сборной исключили, наверно, на это какие-то основания должны быть. Не просто же так исключают из сборной. Может, заявления какие-то сделал. Все вопросы к Шкурину. Не думаю, что это как-то отразится на ЦСКА, потому он не ведущий форвард.

Футболист отказался ехать на сбор молодежной команды Белоруссии в сентябре из-за массовых протестов в стране.

(Екатерина Звенигородская)

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