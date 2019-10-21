Сергей Кузнецов, бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» и ассистент Олега Кононова, в интервью «СЭ» высказался о будущем специалиста. По его мнению, Кононов справится с ситуацией вернется к работе.

— Если бы руководство дало Кононову время до зимней паузы, вы бы стабилизировали игру, вновь начали набирать очки?

— Сейчас сложно прогнозировать. Во всяком случае, и мы, тренеры, и игроки хотели выйти на серьезный уровень, думали об исправлении результатов. Равнодушных среди нас не было! Считаю, Олег Георгиевич взял удар на себя. Та атмосфера, которая царила на трибунах на матче с «Оренбургом», явно давила не только на него, но и на футболистов. Поэтому Кононов сам подал в отставку, постарался снять давление с игроков, снизить негативный фон.

— Кононов советовался с вами, нужно ли ему уходить в отставку после встречи с «Оренбургом»?

— Мы отдавали себя отчет в том, что если продолжим проигрывать, то никто нам много времени не даст. Пытались выйти из положения всеми доступными путями. К сожалению, не получилось. Олег Георгиевич зашел в раздевалку тогда и всем объявил, что покидает свой пост. Повторю — он взял удар на себя. Допускаю, что тот негатив, который исходил от части болельщиков, мешал ребятам раскрывать свой потенциал на поле.

— А почему Кононов не пришел на пресс-конференцию и до сих пор молчит? Некоторые болельщики назвали его трусом...

— Наверное, сложившаяся вокруг него обстановка и откровенные оскорбления в последнее время повлияли на его решение. Думаю, Олегу Георгиевичу пришлось непросто в тот момент. Очень непросто... Уверен, еще придет время, и он все расскажет, выйдет на связь с журналистами.

— Кононов сейчас не впал в депрессию после такого к нему отношения со стороны спартаковской общественности?

— Конечно, неприятно. Лучше пусть сам ответит на ваши вопросы. Убежден, что Олег Георгиевич справится и сможет вернуться к работе. Безусловно, у него много интересных идей, которые помогут российскому футболу. (Виталий Айрапетов)

«Георгич никогда не обещал поставить «Спартаку» игру за четыре месяца». Интервью помощника Кононова