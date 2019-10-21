Кузнецов не считает, что Кононов должен был раньше уйти в отставку

Сергей Кузнецов, бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» и ассистент Олега Кононова, в интервью «СЭ» отметил, что специалист не должен был уйти в отставку раньше. Он добавил, что большинство новичков пришло в клуб по ходу августа, а команда не может за месяц сыграться и показывать суперфутбол.

— По ходу сезона вас не посещала мысль: «Может быть, зря мы пошли в «Спартак», так как не готовы ментально»?

— Критика — составляющая часть нашей профессии. Мы должны быть готовы к таким вещам. Мне здесь добавить нечего.

— Критика критике рознь. Что вы чувствовали, когда на матче с «Оренбургом», ставшим для Кононова последним в красно-белом клубе, трибуны в нецензурной форме требовали от Олега Георгиевича уйти в отставку?

— Конечно, болельщики имеют право выражать свое мнение. Но нельзя переходить определенную грань. Нужно оставаться в рамках приличия. А когда люди откровенно оскорбляли Олега Георгиевича... Это недопустимо, такого быть не должно! Неправильно это.

— А не следовало ли Кононову уйти раньше, чтобы избежать таких оскорблений? Вы с ним на эту тему не говорили?

— Наша задача — готовить команду к матчу. Олег Георгиевич общался с руководством. Только оно знает ответ на ваш вопрос. Что значит «раньше уйти»?

— Например, после поражения от «Уфы».

— Клубное начальство же тоже прекрасно понимало, что большинство новичков пришло к нам только по ходу августа. Грубо говоря, команда не может за месяц сыграться и показывать суперфутбол. Поэтому нам и давали время.

Неправильно говорить, что в поражениях и неудачах виноват только Олег Георгиевич Кононов. Ответственность лежит на всех. Не считаю, что он должен был уйти со своего поста раньше. (Виталий Айрапетов)

«Георгич никогда не обещал поставить «Спартаку» игру за четыре месяца». Интервью помощника Кононова