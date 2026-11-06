Кузьмин — о победе «Рубина» над «Локо»: «Чуть исправили ситуацию. В таблице все очень плотно»

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Олег Кузьмин прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в 14-м туре РПЛ.

— Если Вас оставят, будете общаться с руководством по поводу трансферов?

— Конечно, есть над чем работать. Хорошо, что есть сейчас пауза. Уделим внимание каждому компоненту. Пока по поводу усилений рано говорить, готовимся сейчас просто к следующей игре?

— Чем вы недовольны?

— Иногда прослеживалась боязнь играть в футбол. Но потенциал у этой команды есть.

— Почему тянули с заменами?

— Все устраивало. Не хотелось что-либо менять. Ждали до последнего.

— Какой план дальше?

— Каждый тренер хочет внести что-то свое. Важно, что одержали победы и исправили чуть ситуацию. Но в таблице все очень плотно. Огромное спасибо нашим болельщикам. Большой десант подъехал. Их было прекрасно слышно.

— Когда решится ваше будущее?

— Это вопрос к руководству. Мы просто делаем свою работу.

— Проясните ситуацию с Ндомбеле. Увидим ли мы его на русских полях?

— Вопрос пока на стадии обсуждения. Возможно, позже будет информация.

«Рубин» набрал 18 очков и поднялся на седьмую строчку. Команда из Казани одержала вторую победу подряд.