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Кузьмин — о победе «Рубина» над «Локо»: «Чуть исправили ситуацию. В таблице все очень плотно»

Кузьмин — о победе «Рубина» над «Локо»: «Чуть исправили ситуацию. В таблице все очень плотно»

Дарик Агаларов
корреспондент

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Олег Кузьмин прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в 14-м туре РПЛ.

— Если Вас оставят, будете общаться с руководством по поводу трансферов?

— Конечно, есть над чем работать. Хорошо, что есть сейчас пауза. Уделим внимание каждому компоненту. Пока по поводу усилений рано говорить, готовимся сейчас просто к следующей игре?

— Чем вы недовольны?

— Иногда прослеживалась боязнь играть в футбол. Но потенциал у этой команды есть.

— Почему тянули с заменами?

— Все устраивало. Не хотелось что-либо менять. Ждали до последнего.

— Какой план дальше?

— Каждый тренер хочет внести что-то свое. Важно, что одержали победы и исправили чуть ситуацию. Но в таблице все очень плотно. Огромное спасибо нашим болельщикам. Большой десант подъехал. Их было прекрасно слышно.

— Когда решится ваше будущее?

— Это вопрос к руководству. Мы просто делаем свою работу.

— Проясните ситуацию с Ндомбеле. Увидим ли мы его на русских полях?

— Вопрос пока на стадии обсуждения. Возможно, позже будет информация.

«Рубин» набрал 18 очков и поднялся на седьмую строчку. Команда из Казани одержала вторую победу подряд.

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Олег Кузьмин
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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