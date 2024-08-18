Кузьмичев: «Круговой в каждом матче за ЦСКА доказывает свою состоятельность»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» оценил игру защитника ЦСКА Даниила Кругового.

— Перейдем к ЦСКА. В последнем туре армейцы уступили в гостях «Краснодару». После игры рулевой красно-синих Марко Николич выразил уверенность, что арбитру стоило удалить Сперцяна за травму, которую тот нанес Виллиану Роше.

— Я бы не сводил итоговый результат именно к этому эпизоду. Судьи решили так, это уже не отмотать. При этом не сказал бы, что «Краснодар» поставил перед ЦСКА какие-то неразрешимые задачи. Просто у армейцев игра в этот вечер не сложилась. Так бывает. Качество игры гостей все-таки было не победным.

— Поговорим о новичках. Ожидали, что Круговой так быстро впишется в игру красно-синих?

— Я Даню знаю очень давно, еще по работе в Санкт-Петербурге. Он всегда обладал сильным характером. Так что был уверен, что его временная ссылка в дубль «Зенита» точно никак не скажется на уровне игры Кругового. В итоге он зашел в ЦСКА, как к себе домой, и буквально в каждом туре доказывает свою состоятельность.

26-летний Круговой выступает за ЦСКА с лета 2024 года после перехода из «Зенита» на правах свободного агента. На счету защитника две результативных передачи в пяти официальных матчах за ЦСКА.

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