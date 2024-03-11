Кузьмичев считает ассистента Абаскаля достойным кандидатом на пост главного тренера «Спартака»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев считает, что ассистент главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля Владимир Слишкович способен заменить испанца в случае его отставки.

«Если «Спартак» вылетит с Кубка России, то, наверное, вообще ничто не помешает уволить Абаскаля прямо сейчас и доверить команду тому же Владимиру Слишковичу. Я вообще не сторонник того, чтобы смотреть предстоящий матч и в случае его успешного исхода давать еще какое-то время.

Мы видели не раз, когда были абсолютно безликие игры. И потом каким-то образом «Спартак» на один матч мог собраться и показывал какую-то даже на самом деле классную игру. И все говорили: ну вот сейчас прорвет и все будет хорошо. Мы это уже видели несколько раз. Поэтому очевидно, что в «Спартаке» тренер должен работать на дистанции, а не в моменте. Мы видим, что он с этим не справляется. Мое мнение: смена тренера точно на поверхности и смысла ждать нет никакого», — приводит Metaratings слова Кузьмичева.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. 11 марта появилась информация о том, что испанец может быть отправлен в отставку, а на его место может прийти Владимир Ивич, на данный момент работающий в «Краснодаре».