Кузьмичев перешел из «Локомотива» в «Родину» на правах аренды
Защитник «Локомотива» Иван Кузьмичев продолжит карьеру в «Родине» на правах аренды, сообщает пресс-служба железнодорожников.
Соглашение футболиста с «Родиной» рассчитано до 15 декабря 2025 года и предусматривает опцию выкупа.
Последний год Кузьмичев провел в аренде «Торпедо». В текущем сезоне 24-летний защитник провел 2 матча.
Источник: Telegram-канал «Локомотива»
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