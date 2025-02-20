Кузьмичев перешел из «Локомотива» в «Родину» на правах аренды

Защитник «Локомотива» Иван Кузьмичев продолжит карьеру в «Родине» на правах аренды, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Соглашение футболиста с «Родиной» рассчитано до 15 декабря 2025 года и предусматривает опцию выкупа.

Последний год Кузьмичев провел в аренде «Торпедо». В текущем сезоне 24-летний защитник провел 2 матча.