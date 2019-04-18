Кутепов успешно прооперирован

Защитник "Спартака" Илья Кутепов успешно перенес операцию в связи с правосторонней паховой грыжей, сообщает официальный сайт красно-белых. 25-летний спортсмен приступит к тренировкам по индивидуальному плану через две недели.

Сообщается, что несколько лет назад Кутепов уже перенес подобную операцию в одной из немецких клиник, однако теперь потребовалось повторное вмешательство.

В текущем сезоне Кутепов провел 17 матчей за "Спартак" и отметился одним голевым пасом. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков после 23 туров.

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