Кутепов описал Кононова четырьмя словами

Защитник "Спартака" Илья Кутепов считает главного тренера команды Олега Кононова​ воспитанным, требовательным, ответственным и жестким. Специалист с ноября прошлого года работает с командой.

– Воспитанный. Требовательный. Ответственный. Жесткий, – сказал Кутепов в интервью YouTube-каналу oSporte TV.

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