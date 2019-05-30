02:10 | Футбол — РПЛ

Кутепов описал Кононова четырьмя словами

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Защитник "Спартака" Илья Кутепов считает главного тренера команды Олега Кононова​ воспитанным, требовательным, ответственным и жестким. Специалист с ноября прошлого года работает с командой.

– Воспитанный. Требовательный. Ответственный. Жесткий, – сказал Кутепов в интервью YouTube-каналу oSporte TV. 

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Кононов остался в "Спартаке". Правильное ли решение принял совет директоров?
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