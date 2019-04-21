Курбан Бердыев: "Радует отношение игроков "Рубина" к тренировкам"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем 24-го тура премьер-лиги против "Урала" заявил, что его радует отношение игроков к тренировкам.

- Команда готовится в обычном режиме, у нас был разгрузочный день, когда можно было привлечь хоккеистов к тренировкам, - сказал Бердыев в эфире канала "Матч Премьер". - "Урал" - хорошая команда, которая играет в комбинационный футбол, у них есть хорошие исполнители.

Меня радует отношение игроков к тренировкам, но это пока не подкреплено результатом. Все должно быть нормально. Будет ли "Рубин" играть вторым номером? Будем смотреть по ситуации, как действовать.

"Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков.

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