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Куратор научно-спортивного направления «Динамо» Милутинович покинул клуб

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Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил об уходе сербского специалиста Андреи Милутиновича с поста куратора научно-спортивного направления московского клуба.

«На данный момент Милутинович занимается собственными проектами. Стороны посчитали, что сейчас так правильно. Андрея помог нам настроить ряд процедур по восстановлению футболистов, по превентивной медицине. Также с его помощью мы внедрили и используем Dynamo Lab — это продвинутая мини-клиника спортивной медицины, которой пользуются все футболисты структуры нашего клуба: от основного состава до женского клуба», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

34-летний специалист присоединился к «бело-голубым» 31 января 2021 года. Прежними местами работы Милутиновича были харьковский «Металлист», миланский «Интер» и сборная Хорватии.

Источник: «РБ Спорт»
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2
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3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
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6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
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 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
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10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
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 Химки 14 2 6 6 15-25 12
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