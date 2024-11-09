Куратор научно-спортивного направления «Динамо» Милутинович покинул клуб

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил об уходе сербского специалиста Андреи Милутиновича с поста куратора научно-спортивного направления московского клуба.

«На данный момент Милутинович занимается собственными проектами. Стороны посчитали, что сейчас так правильно. Андрея помог нам настроить ряд процедур по восстановлению футболистов, по превентивной медицине. Также с его помощью мы внедрили и используем Dynamo Lab — это продвинутая мини-клиника спортивной медицины, которой пользуются все футболисты структуры нашего клуба: от основного состава до женского клуба», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

34-летний специалист присоединился к «бело-голубым» 31 января 2021 года. Прежними местами работы Милутиновича были харьковский «Металлист», миланский «Интер» и сборная Хорватии.