Кучаев успешно прооперирован в Германии

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев успешно перенес операцию в Германии. Как сообщает официальный сайт армейцев, 20-летнему хавбеку потребовалось хирургическое вмешательство в связи с повреждением медиального мениска. Сроки возвращения Кучаева в общую группу будут определены позднее.
🚑 Полузащитник #ЦСКА Константин #Кучаев перенес операцию в связи с повреждением медиального мениска https://t.co/7Pr8FX1Lqv pic.twitter.com/8953MxxLZ9– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 7 февраля 2019 г.
Напомним, 6 мая 2018 года Кучаев получил травму крестообразных связок левого колена в матче с "Арсеналом" (6:0). После этого он впервые появился на поле в игре с "Ахматом" (2:0) 23 ноября 2018 года .
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Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/kuchaev-prooperirovan-v-germanii/