Кучаев признан лучшим игроком ЦСКА в августе

Болельщики ЦСКА признали Константина Кучаева лучшим игроком по итогам августа, сообщает сайт клуба.

Он принял участие во всех шести встречах армейцев в прошедшем месяце и забил четыре гола. На данный момент Кучаев — лучший бомбардир команды в текущем сезоне.

По итогам голосования среди поклонников красно-синих, Кучаев набрал 47 процентов голосов. Вторым стал Никола Влашич (19%), третьим — Игорь Дивеев (16%).