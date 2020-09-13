Кучаев признан лучшим игроком ЦСКА в августе
14:40
Болельщики ЦСКА признали Константина Кучаева лучшим игроком по итогам августа, сообщает сайт клуба.
Он принял участие во всех шести встречах армейцев в прошедшем месяце и забил четыре гола. На данный момент Кучаев — лучший бомбардир команды в текущем сезоне.
По итогам голосования среди поклонников красно-синих, Кучаев набрал 47 процентов голосов. Вторым стал Никола Влашич (19%), третьим — Игорь Дивеев (16%).
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/konstantin-kuchaev-priznan-luchshim-igrokom-mesyatsa/
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