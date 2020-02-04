Кубок Париматч Премьер: результаты матчей
1-й тур
«Локомотив» — «Партизан» — 1:1 д.в. (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти — 2:4
Голы: Эдер, 30 (1:0). Тошич, 33 (1:1).
Серия пенальти: Жоау Мариу — 1:0. Маркович — 1:1. Тугарев — 1:1 (вратарь). Зджелар — 1:2. Рыбус — 1:2 (вратарь). Матич — 1:3. Эдер — 2:3. Ф.Стеванович — 2:4.
«Локомотив»: Коченков, Игнатьев (Живоглядов, 63), Магкеев, Чорлука, Хеведес (Рыбус, 46), Жемалетдинов (Тугарев, 78), Крыховяк (Куликов, 46), Баринов (Мурило, 46. Кверквелия, 63), Ал.Миранчук (Коломейцев, 73), Ант.Миранчук (Жоау Мариу, 18), Эдер.
«Партизан»: Стойкович (Н.Стеванович, 46), Остоич (Вуячич, 46), С.Павлович, Милетич, Урошевич, Зджелар, Натхо (Шчекич, 62), Тошич (Маркович, 46), Сума (Л.Павлович, 71), Асано (Матич, 62), Садик (Ф.Стеванович, 62).
Предупреждение: Зджелар, 15.
Судья: Аль Кувари (Катар).
«Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:1 (0:0)
Голы: Мирзов, 49 (1:0). Мирзов, 75 (2:0). Хаджикадунич, 89 (2:1).
«Спартак»: Максименко (Ребров, 46), Рассказов (Ещенко, 46), Кутепов (Жиго, 46), Джикия (Гапонов, 46), Маслов (Маркитесов, 46), Айртон (Мельгарехо, 46), Зобнин (Тил, 46), Бакалюк (Крал, 46), Гулиев (Бакаев, 46), Шюррле (Глушенков, 46), Понсе (Мирзов, 46).
«Ростов»: Песьяков (Бабурин, 46. Седов, 49), Козлов (Логашов, 46), Осипенко (Долгов, 46), Чистяков (Черкес, 46), Ведерников (Чернов, 46), Саплинов (Зайнутдинов, 46), Норманн (Еременко, 46), Мамаев (Попов, 46), Осинов (Прошляков, 46), Байрамян (Кожемякин, 46), Шомуродов (Хаджикадунич, 46).
Предупреждения: Шюррле, 8. Джикия, 11. Норманн, 44.
2-й тур
«Партизан» (Сербия) — «Ростов»
Начало — 18.00 (мск)
Стадион Aspire (Доха, Катар)