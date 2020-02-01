Кубок Париматч Премьер: расписание матчей, онлайн-трансляции, результаты игр

«Локомотив» — «Партизан» (14.00 по московскому времени, трансляция: «Матч ТВ» и «Матч Премьер»)

«Спартак» — «Ростов» (18.00 по московскому времени, трансляция: «Матч ТВ» и «Матч Премьер»)