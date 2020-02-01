Кубок Париматч Премьер: расписание матчей, онлайн-трансляции, результаты игр
11:30
В субботу, 1-го февраля, стартует Кубок Париматч Премьер в Дохе. В турнире принимают участие три команды из России и одна из Сербии — «Спартак», «Локомотив», «Ростов» и «Партизан».
«Локомотив» — «Партизан» (14.00 по московскому времени, трансляция: «Матч ТВ» и «Матч Премьер»)
«Спартак» — «Ростов» (18.00 по московскому времени, трансляция: «Матч ТВ» и «Матч Премьер»)
Опрос
проголосовало: 34245Все опросы
«Зенит» — зимний чемпион. А кто победит в РПЛ-2019/20?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...