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Кубок Париматч Премьер: расписание матчей, онлайн-трансляции, результаты игр

11:30
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В субботу, 1-го февраля, стартует Кубок Париматч Премьер в Дохе. В турнире принимают участие три команды из России и одна из Сербии — «Спартак», «Локомотив», «Ростов» и «Партизан».

«Локомотив» — «Партизан» (14.00 по московскому времени, трансляция: «Матч ТВ» и «Матч Премьер»)

Локомотив — Партизан

«Спартак» — «Ростов» (18.00 по московскому времени, трансляция: «Матч ТВ» и «Матч Премьер»)

Спартак — Ростов

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