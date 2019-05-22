Кто представит Россию в еврокубках в сезоне-2019/2020. Шестой командой стал "Арсенал"

После финала Олимп-Кубка России "Локомотив" – "Урал" в Самаре (1:0) определилась шестая команда, которая представит Россию в еврокубковом сезоне-2019/2020. Эти клубом стал "Арсенал".

"Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" выступят в Лиге чемпионов, "Спартак", ЦСКА и "Арсенал" – в Лиге Европы. Для клуба из Тулы это первое в истории попадание в еврокубки.

Представительство России в еврокубках-2019/2020 после победы "Локомотива" в Кубке

Чемпион ("Зенит") и вторая команда РПЛ-2018/19 ("Локомотив" или "Краснодар") – групповой турнир Лиги чемпионов

Третья команда РПЛ-2018/19 ("Краснодар" или "Локомотив") – отборочный турнир Лиги чемпионов (с 3-го раунда)

Четвертая команда РПЛ-2018/19 ("Спартак" или ЦСКА) – групповой турнир Лиги Европы

Пятая команда РПЛ-2018/19 (ЦСКА или "Спартак") – отборочный турнир Лиги Европы (с 3-го раунда)

Шестая команда РПЛ-2018/19 ("Арсенал") – отборочный турнир Лиги Европы (со 2-го раунда)

Расклады в борьбе за второе место в РПЛ между "Локомотивом" и "Краснодаром" и за четвертое между "Спартаком" и ЦСКА перед заключительным, 30-м туром чемпионата России в воскресенье, 26 мая, – здесь.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр