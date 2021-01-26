«Кто мы? Мясо». «Спартак» посетил ресторан Salt Bae в Дубае. Фото
11:14
Вратарь «Спартака» Артем Ребров выложил в Instagram фотографию с партнерами по команде в компании с известным турецким поваром Нусрету Гекче по прозвищу Salt Bae.
Команда посетила его ресторан в Дубае.
?В описание к снимку значатся два хештега: #ктомымясо и #спартакмосква.
?Напомним, что футболисты «Спартака» находятся в ОАЭ. Игроки проходят тренировочный сбор в Дубае.
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