«Кто мы? Мясо». «Спартак» посетил ресторан Salt Bae в Дубае. Фото

Вратарь «Спартака» Артем Ребров выложил в Instagram фотографию с партнерами по команде в компании с известным турецким поваром Нусрету Гекче по прозвищу Salt Bae.

Команда посетила его ресторан в Дубае.

?В описание к снимку значатся два хештега: #ктомымясо и #спартакмосква.

?Напомним, что футболисты «Спартака» находятся в ОАЭ. Игроки проходят тренировочный сбор в Дубае.