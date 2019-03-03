Кто должен был исполнять штрафной в концовке – Глушаков или Айртон? Ответ бразильца

Защитник "Спартака" Айртон после матча 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1) сказал, что в концовке главный тренер команды Олег Кононов ждал от него подачи. Вместо бразильца стандарт исполнил капитан команды Денис Глушаков.

– Одна трибуна была дисквалифицирована. Как вам поддержка в этом матче?

– Здорово было видеть столько людей на трибунах. Поддержка болельщиков всегда важна для нас. Но особенно в таких непростых матчах. Приятно, что сегодня трибуны не замолкали ни на минуту, пели и гнали нас вперед.

– "Краснодар" наряду со "Спартаком" – одна из немногих команд, пропагандирующих комбинационный футбол. Насколько сегодняшняя игра отличалась от того, что было на сборах?

– Безусловно, разница есть. В чемпионате другие эмоции. Хотя и на сборах команда выкладывается. В каждом матче, даже товарищеском, есть азарт. Сегодня был ответственный матч, важный. Первый в сезоне. Мне понравилось, как сегодня выступила команда. Все бились до конца.

– В концовке создалось впечатление, что вы хотите исполнить штрафной, но к мячу в итоге подошел Глушаков. Он сделал это на правах капитана?

– Нет. У Дениса было желание пробить этот штрафной. Он чувствовал уверенность в своих силах. Бывает, что у игрока есть чувство – удар может получиться. В таких случаях никто не спорит. И не важно, капитан это, или нет. Тренер просил подавать в штрафную, но Денис решил пробить. Абсолютно игровой момент. Тут нельзя никого винить. К сожалению, не забили. (Андрей Михайлов)