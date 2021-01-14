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Кто будет тренировать Акинфеева? Намечается конфликт?

22:57
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На сегодняшний день не ясно, кто будет тренером вратарей ЦСКА во второй части сезона. Напомним, в конце декабря клуб не стал продлевать контракт с помощником Виктора Гончаренко Сергеем Овчинниковым, который отвечал за работу с голкиперами армейцев.

По нашим данным, Гончаренко предложил на этот пост кандидатуру белорусского специалиста. Однако Игорь Акинфеев выступил против. Ранее сообщалось, что капитан москвичей болезненно отреагировал на уход Овчинникова. Окончательное решение клуб пока не принял.

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