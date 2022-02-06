«Крылья Советов» в товарищеском матче победили «Нижний Новгород», «Ахмат» переиграл «Аланию»

Российские клубы продолжают подготовку к старту второй части Тинькофф чемпионата России.

«Крылья Советов» в товарищеском матче победили «Нижний Новгород» с минимальным счетом — 1:0. Автором победного мяча стал полузащитник Антон Зиньковский.

Еще в одном матче «Ахмат» переиграл «Аланию» со счетом 2:0.