«Крылья Советов» ушли от поражения в матче с «Ахматом» на последней секунде

В матче 10-го тура чемпионата России «Ахмат» принимал «Крылья Советов». Хозяева упустили победу — втреча закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 28-й минуте открыл нападающий «Ахмата» Андрес Понсе. Гости смогли отыграться на четвертой добавленной ко второму тайме минуте: в последней атаке мяч забил защитник Максим Карпов.

«Ахмат» не может одержать победу на протяжении шести матчей подряд. На счету грозненцев 9 очков, и они занимают 12-е место. «Крылья Советов» с 8-ю баллами занимают 13-ю строчку.

Чемпионат России. Премьер-лига

10-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:1 (1:0)

Голы: Понсе, 28 (1:0). Карпов, 90+4 (1:1).

«Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мусалов, Роши (Садулаев, 85), Иванов, Глушаков (Нижич, 86), Бериша (Шиманьски, 71), Исмаэл, Понсе.

«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков (Терехов, 71), Карпов, Чернов, Комбаров, Кабутов, Гацкан (Мияйлович, 86), Антон, Канунников (Радонич, 81), Зиньковский, Соболев.

Предупреждения: Уциев, 12. Соболев, 28. Роши, 33. Карпов, 45. Чернов, 50. Анхель, 67.

Судьи: Васильев (Ижевск). Еремин, Мурашов (оба — Москва).

21 сентября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

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