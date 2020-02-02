«Крылья Советов» сыграли вничью с брестским «Динамо», Милевский забил гол

«Крылья Советов» в товарищеском матче на сборе в Турции сыграли вничью с брестским «Динамо» со счетом 1:1.

На гол Артема Милевского самарцы ответили точным ударом Деяна Радонича.

В составе «Крыльев Советов» дебютировал экс-полузащитник «Оренбурга» Денис Попович.

Товарищеские матчи. Клубы

«Крылья Советов» — «Динамо Брс» — 1:1 (0:1)

Голы: Милевский, 9 (0:1). Радонич, 87 (1:1).

«Крылья Советов»: Овсянников, Чернов, Зеффан (Лысцов, 72), Карпов, Гацкан, Комбаров, Кабутов, Тимофеев (Мияйлович, 31. Попович, 61), Антон, Зиньковский, Радонич.

2 февраля. Белек. Стадион «Спортивный центр Папиллон».