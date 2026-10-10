«Крылья Советов» — «Спартак»: прямая трансляция матча РПЛ

«Крылья Советов» и «Спартак» сыграют в 10-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 10 октября. Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре и начнется в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 17:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Крылья Советов» — «Спартак» можно в футбольном матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч Премьер». Эфир начнется в 17.20 мск. Смотреть встречу онлайн также можно на сайте matchtv.ru.

«Крылья Советов» после девяти матчей набрали 11 очков и занимают 9-е место в таблице РПЛ. «Спартак» имеет 19 очков и идет на 2-й строчке.

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