«Крылья Советов» — «Спартак»: пенальти в ворота красно-белых не назначен правильно

На 17-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак» судья Никита Новиков принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей. В том эпизоде в штрафной площади красно-белых их защитник Срджан Бабич выпрыгнул, чтобы сыграть головой, после чего мяч попал ему в левую руку.

Рука спартаковца находилась в естественном положении — оснований для назначения пенальти не возникло.

Видеоассистенты Сергей Цыганок и Кирилл Левников не стали вмешиваться в действия судьи.