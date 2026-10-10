«Крылья Советов» — «Спартак»: Угальде открыл счет

«Спартак» вышел вперед в матче против «Крыльев Советов» — 1:0.

На 79-й минуте отличился Манфред Угальде. Красно-белые играют в меньшинстве с 24-й минуты после удаления Александра Максименко.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 17:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

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